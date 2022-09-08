Стоимость строительства арены в Новосибирске выросла до 14,4 млрд рублей.

С начала года она увеличилась еще на 1,4 млрд рублей.

И. о. министра строительства Новосибирской области сообщил, что это связано с удорожанием стройматериалов.

«Сумма контрактов, заключенных на строительство объекта «Многофункциональная ледовая арена по улице Немировича-Данченко в городе Новосибирске», составляет 14,4 млрд рублей. Финансирование данного объекта осуществляется из средств федерального и областного бюджетов.

Увеличение стоимости строительства связано с удорожанием строительных материалов, которое продолжается с конца 2020 года», – сообщил Алексей Колмаков.

Он отметил, что стоимость строительства может снова вырасти, так как проводится корректировка проектно-сметной документации по требованию силовых структур и . Откорректированная документация отправляется по мере готовности на главгосэкспертизу.

Колмаков также сообщил, что сроки строительства были скорректированы по причинам, не зависящим от заказчика и подрядчика. Некоторое инженерное и спортивное оборудование «было снято с производства или недоступно в связи с геополитической ситуацией». Кроме того, были изменены требования к звуковому и проекционному оборудованию, из-за чего необходимо было скорректировать смету и повысить стоимость строительства.

На данный момент готовность объекта составляет чуть более 73%, завершить его планируется в четвертом квартале года.

Напомним, изначально стоимость строительства ледовой арены оценивалась в 10 млрд рублей.

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