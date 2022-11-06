Задоров забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 5 хитов и «+2» за 28:24 – рекорд по времени

забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с .

Российский защитник «Калгари» отличился в матче регулярного чемпионата с «Девилс» (3:4 ОТ).

В 10 матчах сезона в его активе 3 шайбы при общей полезности «+8».

Сегодня в начале игры потерял из-за травмы защитника Майкла Стоуна. Задоров в итоге провел на льду 28 минут 24 секунды (личный рекорд в регулярках НХЛ, 4:17 – в меньшинстве, полезность «+2»).

В его активе 2 броска, 5 силовых приемов и 2 блока. Статистика потерь и перехватов – 3:2.