Задоров забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 5 хитов и «+2» за 28:24 – рекорд по времени
Никита Задоров забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси».
Российский защитник «Калгари» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (3:4 ОТ).
В 10 матчах сезона в его активе 3 шайбы при общей полезности «+8».
Сегодня «Калгари» в начале игры потерял из-за травмы защитника Майкла Стоуна. Задоров в итоге провел на льду 28 минут 24 секунды (личный рекорд в регулярках НХЛ, 4:17 – в меньшинстве, полезность «+2»).
В его активе 2 броска, 5 силовых приемов и 2 блока. Статистика потерь и перехватов – 3:2.
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