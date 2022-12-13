Задоров применил 7 силовых приемов в матче против «Монреаля». У него 2 блока и 1 бросок за 25:53

применил 7 силовых приемов в матче против .

Защитник стал самым активным игроком в силовой борьбе по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (1:2 Б).

Сегодня Никита (25:53 – второе время во «Флэймс» после Расмуса Андерссона, 0:22 – в большинстве, 5:02 – в меньшинстве, «минус 1») также нанес 1 бросок в створ, сделал 2 блока и получил малый штраф за выброс шайбы.