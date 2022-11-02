забросил 2-ю шайбу в сезоне и подрался в матче с «Сиэтлом».

Шайба российского защитника не спасла от поражения в матче с «Кракеном» (4:5).

На счету Задорова стало 2 шайбы в 8 матчах сезона.

Сегодня Никита (14:09, 2:27 – в меньшинстве, полезность «+2») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери шайбы.

В первом периоде набрал 7 минут штрафа, 5 из которых – за драку с защитником .