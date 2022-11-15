Задоров провел 500-й матч в НХЛ. Из защитников с драфта-2013 больше лишь у Сета Джонса и Ристолайнена

Защитник провел 500-й матч в НХЛ.

27-летний игрок провел на льду 21 минуту 8 секунд (1:29 – в меньшинстве, «+1») в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» (6:5).

В его активе 1 бросок в створ, 2 силовых приема и 2 блока. Также допустил 1 потерю шайбы и получил малый штраф.

В 500 играх на счету Задорова 109 (30+79) очков при 515 минутах штрафа и полезности «+10».

В текущем сезоне – 15 игр и 4 (3+1) балла при 19 минутах и «+8».

Отметим, что Никита стал 3-м защитником с драфта НХЛ-2013, достигшим этой отметки. Больше игр лишь у («Чикаго», 666) и («Филадельфия», 616).