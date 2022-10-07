ФХР поздравила Путина с 70-летием: «Благодарим за огромный вклад в развитие хоккея. В России популяризация спорта – в числе национальных приоритетов»
ФХР поздравила Владимира Путина с 70-летием.
«7 октября отмечает юбилей Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Коллектив ФХР благодарит Владимира Владимировича за огромный вклад в развитие хоккея. В нашей стране популяризация физической культуры и спорта неизменно находится в числе национальных приоритетов.
Владимир Владимирович, увлеченный болельщик игры в хоккей, собственным примером регулярно демонстрирует важность занятий физической культурой и ведения активного образа жизни.
В этот праздничный день мы от всей души желаем ему крепкого здоровья, благополучия и счастья, а также успехов в государственных делах и развитии нашей страны!» – говорится на сайте федерации.
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