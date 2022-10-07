ФХР поздравила Владимира Путина с 70-летием.

«7 октября отмечает юбилей Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Коллектив ФХР благодарит Владимира Владимировича за огромный вклад в развитие хоккея. В нашей стране популяризация физической культуры и спорта неизменно находится в числе национальных приоритетов.

Владимир Владимирович, увлеченный болельщик игры в хоккей, собственным примером регулярно демонстрирует важность занятий физической культурой и ведения активного образа жизни.

В этот праздничный день мы от всей души желаем ему крепкого здоровья, благополучия и счастья, а также успехов в государственных делах и развитии нашей страны!» – говорится на сайте федерации.

Хоккей целиком зависит от Путина: он придумал КХЛ, спас ЦСКА и привел Китай