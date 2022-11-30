Овечкин в 135-й раз в карьере в НХЛ открыл счет в матче и повторил рекорд Ягра

в 135-й раз в карьере в открыл счет в матче и повторил рекорд Ягра.

Капитан сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:1), в том числе забросив первую шайбу в игре.

Овечкин открыл счет в 135-й раз за карьеру и повторил рекорд лиги, установленный .

В топ-5 по числу таких голов также входят Бретт Халл (131), Горди Хоу (127) и (119).

🔥🔥🔥 Овечкин побил рекорд Гретцки – по голам на выезде. И еще два не забил – штанга и перекладина