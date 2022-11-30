Овечкин в 135-й раз в карьере в НХЛ открыл счет в матче и повторил рекорд Ягра

Теги рейтинги Вашингтон Яромир Ягр Александр Овечкин Теему Селянне НХЛ Бретт Халл рекорды Горди Хоу Хоккей

Александр Овечкин в 135-й раз в карьере в НХЛ открыл счет в матче и повторил рекорд Ягра.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:1), в том числе забросив первую шайбу в игре. 

Овечкин открыл счет в 135-й раз за карьеру и повторил рекорд лиги, установленный Яромиром Ягром

В топ-5 по числу таких голов также входят Бретт Халл (131), Горди Хоу (127) и Теему Селянне (119). 

🔥🔥🔥 Овечкин побил рекорд Гретцки – по голам на выезде. И еще два не забил – штанга и перекладина

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные