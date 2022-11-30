Овечкин в 135-й раз в карьере в НХЛ открыл счет в матче и повторил рекорд Ягра
Александр Овечкин в 135-й раз в карьере в НХЛ открыл счет в матче и повторил рекорд Ягра.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:1), в том числе забросив первую шайбу в игре.
Овечкин открыл счет в 135-й раз за карьеру и повторил рекорд лиги, установленный Яромиром Ягром.
В топ-5 по числу таких голов также входят Бретт Халл (131), Горди Хоу (127) и Теему Селянне (119).
🔥🔥🔥 Овечкин побил рекорд Гретцки – по голам на выезде. И еще два не забил – штанга и перекладина
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