Авцин и Сергей Терещенко перешли в словацкий «Прешов»

Александр Авцин и стали игроками словацкого клуба «Прешов».

Нападающий Александр Авцин в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ играл за . Он набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 4» в 13 матчах.

Защитник Сергей Терещенко 30 ноября перешел из в в результате обмена. Он не провел ни одного матча за клуб из Уфы. В текущем сезоне он набрал 2 (1+1) очка в 12 матчах при полезности «минус 9».