Авцин и Сергей Терещенко перешли в словацкий «Прешов»
Александр Авцин и Сергей Терещенко стали игроками словацкого клуба «Прешов».
Нападающий Александр Авцин в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ играл за «Витязь». Он набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 4» в 13 матчах.
Защитник Сергей Терещенко 30 ноября перешел из «Амура» в «Салават Юлаев» в результате обмена. Он не провел ни одного матча за клуб из Уфы. В текущем сезоне он набрал 2 (1+1) очка в 12 матчах при полезности «минус 9».
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