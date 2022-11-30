«Салават» обменял форварда Бочарова в «Амур» на защитника Терещенко
«Амур» выменял форварда Станислава Бочарова у «Салавата» на защитника Сергея Терещенко.
Ранее 31-летний нападающий был помещен уфимским клубом в список отказов. Он перешел в команду в межсезонье из «Автомобилиста».
Он набрал 9 (4+5) очков при полезности «плюс 5» в 28 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
30-летний Терещенко в текущем сезоне набрал 2 (1+1) очка в 12 матчах при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 17:40.
Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» выступал за «Салават» в сезоне-2018/19. В «Амуре» он проводил 3-й сезон.
Комментарии