«Салават» обменял форварда Бочарова в «Амур» на защитника Терещенко

«Амур» выменял форварда у на защитника .

Ранее 31-летний нападающий был помещен уфимским клубом в список отказов. Он перешел в команду в межсезонье из «Автомобилиста».

Он набрал 9 (4+5) очков при полезности «плюс 5» в 28 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

30-летний Терещенко в текущем сезоне набрал 2 (1+1) очка в 12 матчах при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 17:40.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» выступал за «Салават» в сезоне-2018/19. В он проводил 3-й сезон.