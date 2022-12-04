«Яйца в кулак и на пятак». Ротенберг об установке СКА на 3-й период при счете 0:3

ярко прокомментировал волевую победу над (4:3 Б).

СКА отыгрался с 0:3 в третьем периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ и выиграл по буллитам.

«Боевая игра, соперник играл в канадской манере. Они показали хороший пример, как можно добиваться результата. Играть правильно, много бросать на гол.

Нам пришлось преодолеть много сложностей. Ребята молодцы, был серьезный разговор в раздевалке. На третий период была установка – яйца в кулак и на пятак. Ребята это выполнили.

Благодарность команде, готовимся дальше. Это даст нам силы и эмоции на следующие игры», – сказал главный тренер .