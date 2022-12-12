Ротенберг о перерывах: «Возможно, будет правильно сократить до 15 минут, чтобы зрители не уходили и оставались»

высказал точку зрения касательно продолжительности перерывов между периодами.

«В моем понимании сейчас все у нас отлично, не надо ничего менять. По перерыву, возможно, будет правильно [сократить] до 15 минут, чтобы зрители не уходили, чтобы они оставались.

Все остальное лига делает правильно, все идет по плану», – сказал главный тренер .

Гендиректор «Амура» о совещании клубов КХЛ: «Особенно жарко шла дискуссия о сокращении перерывов с 17 до 15 минут»