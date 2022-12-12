Ротенберг о перерывах: «Возможно, будет правильно сократить до 15 минут, чтобы зрители не уходили и оставались»
Роман Ротенберг высказал точку зрения касательно продолжительности перерывов между периодами.
«В моем понимании сейчас все у нас отлично, не надо ничего менять. По перерыву, возможно, будет правильно [сократить] до 15 минут, чтобы зрители не уходили, чтобы они оставались.
Все остальное лига делает правильно, все идет по плану», – сказал главный тренер СКА.
Гендиректор «Амура» о совещании клубов КХЛ: «Особенно жарко шла дискуссия о сокращении перерывов с 17 до 15 минут»
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