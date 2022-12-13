Гендиректор «Адмирала» о 5-м месте на Востоке: «Результат команды в чем-то даже превосходит ожидания»

Теги КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Алексей Ан Хоккей

Генеральный директор «Адмирала» прокомментировал результаты команды.

Клуб занимает пятое место в таблице Восточной конференции.

– Насколько довольны турнирным положением «Адмирала»?

– Сегодня все видят результат команды. В чем-то даже он превосходит ожидания.

– Что скажете о тренерском штабе. Слышал, что большой объем работы выполняет ассистент Тамбиева Банада. Тактика, разбор соперника, например.

– Тамбиев и Банада действительно много делают. У них одна команда, результат – общая работа. Тренерский штаб, который Леонид Григорьевич подобрал, менеджмент, в совокупности все. От простого рабочего до президента клуба все работают на результат.

– Следите за чемпионатом мира по футболу? За кого болеете?

– Болел сборную Сербии, так как они поддерживают Россию.

– Можете спрогнозировать кто выйдет в финал из пар Аргентина – Хорватия и Франция – Марокко и кто станет чемпионом?

– Желаю, чтобы чемпионом мира стала сборная Марокко, – сказал Алексей Ан.

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