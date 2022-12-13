Третьяк о вызове в сборную России Серебрякова, Дорожко и Коновалова: «Это наше будущее. Здорово, что можем проверить молодых вратарей»

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Владислав Третьяк высказался о вратарях сборной России на Кубке Первого канала. 

В национальную команду вызваны Никита Серебряков («Адмирал»), Максим Дорожко («Витязь») и Илья Коновалов («Динамо»).

«Они достойно играют в своих клубах, поэтому это наше будущее. Для этого их взяли посмотреть на таком уровне, чтобы они показали свое мастерство.

Это здорово, что у нас есть возможность проверять молодых вратарей, и раз их тренеры вызывают, то верят в них, что они сыграют хорошо.

Думаю, это аванс для них, они зарекомендовали себя и показывают стабильную и хорошую игру», – сказал президент ФХР. 

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 15 по 18 декабря с участием сборных России, Казахстана и Беларуси.

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