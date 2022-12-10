Аликин о сезоне КХЛ: «10 дальневосточных дерби за чемпионат. Пусть 20 делают, мы готовы, почему нет?»

с юмором предложил провести 20 матчей между и за сезон.

– Как ты себя чувствуешь по сезону? Матчей очень много, а для игроков дальневосточных клубов это максимально тяжело.

– Соглашусь с этим, очень непросто. Особенно тяжело дальневосточным командам. Но мы играем по половине матчей, тренеры дают отдохнуть, это спасает.

– Есть мнение, что можно и по 80 матчей играть, как в НХЛ. Что делать тогда «Амуру» и «Адмиралу»?

– Вы видите, как из ситуации выходят – делают 10 дальневосточных дерби за чемпионат.

А если еще больше игр… Пусть 20 делают (смеется). Мы готовы, почему нет? – сказал вратарь хабаровской команды.