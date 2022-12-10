Аликин о сезоне КХЛ: «10 дальневосточных дерби за чемпионат. Пусть 20 делают, мы готовы, почему нет?»
Евгений Аликин с юмором предложил провести 20 матчей между «Амуром» и «Адмиралом» за сезон.
– Как ты себя чувствуешь по сезону? Матчей очень много, а для игроков дальневосточных клубов это максимально тяжело.
– Соглашусь с этим, очень непросто. Особенно тяжело дальневосточным командам. Но мы играем по половине матчей, тренеры дают отдохнуть, это спасает.
– Есть мнение, что можно и по 80 матчей играть, как в НХЛ. Что делать тогда «Амуру» и «Адмиралу»?
– Вы видите, как из ситуации выходят – делают 10 дальневосточных дерби за чемпионат.
А если еще больше игр… Пусть 20 делают (смеется). Мы готовы, почему нет? – сказал вратарь хабаровской команды.
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