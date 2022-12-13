Гендиректор «Адмирала» о лимите: «Чем больше иностранцев будет приезжать, тем больше позитивной информации о России будет распространяться»

Генеральный директор «Адмирала» высказался об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– Как прокомментируете новый лимит на легионеров, согласно которому со следующего сезона количество иностранных игроков в заявке каждой российской команды будет сокращено с пяти до трех?

– Ни к чему хорошему это не приведет. У нас в клубе сумма останется на легионеров та же. Из всех команд пострадает больше всех «Адмирал». Нашему клубу всего 10 лет, академия не успела вырастить своих игроков.

Жалко. Игроки иностранные приезжают во Владивосток проявить себя, как и наши российские игроки, заявить о себе, чтобы попасть в топовую команду. Тяжело будет найти игроков в соотношении цена-качество, дешево и сердито, как говорится.

В нынешнее время нужно стараться делать так, чтобы больше иностранцев приезжало. Они приезжают сюда с детьми, с женами, кто-то с родителями. После игр приезжают домой – делятся. Чем больше иностранцев будет приезжать, тем больше будет распространяться позитивной информации о России. В этой ситуации мнение клубов не было учтено, – сказал Алексей Ан.

Дмитрий Курбатов: «Гендиректор «Адмирала» сказал: «Мы далеко, можно для нас лимит будет другой?» Ему ответили, что не получается»