Алексей Терещенко: «Малкин – последний из могикан, один из немногих российских центров, оставшихся в НХЛ. Это универсальный игрок»
Алексей Терещенко считает, что Евгений Малкин близок к эталону центрального нападающего.
– Евгений Малкин обошел Яромира Ягра по количеству победных шайб за «Питтсбург» и теперь соревнуется с Кросби…
– Женя – последний из могикан, один из немногих российских центральных нападающих, оставшихся в НХЛ. Это универсальный игрок, эталон центрального нападающего – ну, или близок к эталону.
Кросби тоже в полном порядке – у него в каждой игре есть очки. Ребята показывают уровень своего мастерства. Не думаю, что они соревнуются, кто кого. Это командные игроки, которые всегда стремились помогать коллективу.
– Возвращаясь к Ягру, который до сих пор играет в 50 лет. В чем его секрет?
– Прежде всего, надо понимать, что на родине к нему очень хорошо относятся. Не думаю, что он смог бы так же играть в другой лиге. Но в любом случае к нему большое уважение, несмотря на его отношение к русским. Это мастер, профессионал, трудяга. Довелось играть против него: я видел, как он тренировался, что он делал, – заявил бывший нападающий сборной России.
Комментарии