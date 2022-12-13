Алексей Терещенко: «Малкин – последний из могикан, один из немногих российских центров, оставшихся в НХЛ. Это универсальный игрок»

Алексей Терещенко считает, что близок к эталону центрального нападающего.

– Евгений Малкин обошел по количеству победных шайб за и теперь соревнуется с Кросби…

– Женя – последний из могикан, один из немногих российских центральных нападающих, оставшихся в . Это универсальный игрок, эталон центрального нападающего – ну, или близок к эталону.

Кросби тоже в полном порядке – у него в каждой игре есть очки. Ребята показывают уровень своего мастерства. Не думаю, что они соревнуются, кто кого. Это командные игроки, которые всегда стремились помогать коллективу.

– Возвращаясь к Ягру, который до сих пор играет в 50 лет. В чем его секрет?

– Прежде всего, надо понимать, что на родине к нему очень хорошо относятся. Не думаю, что он смог бы так же играть в другой лиге. Но в любом случае к нему большое уважение, несмотря на его отношение к русским. Это мастер, профессионал, трудяга. Довелось играть против него: я видел, как он тренировался, что он делал, – заявил бывший нападающий сборной России.