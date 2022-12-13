Малкин о завершении серии из 9 матчей без голов: «Знал, что они придут, пытался быть терпеливым. Сегодня почти что в пустые ворота забил»

высказался о завершении своей 9-матчевой безголевой серии.

Сегодня 36-летний форвард забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата с (2:1), отличившись на последней минуте третьего периода.

«Я по‑прежнему сосредоточен на своей игре. Знал, что голы придут. Пытался быть терпеливым и использовать свои шансы.

Сегодня был удачный отскок, Раст пытался обойти вратаря, тот выбил шайбу, и она попала ко мне. Ворота были открытыми, надо было только попасть. Почти что в пустые ворота забил», – сказал Малкин.

Малкин забил победный гол «Далласу», став 1-й звездой матча. У него 9+20 в 29 играх