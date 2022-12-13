Малкин о завершении серии из 9 матчей без голов: «Знал, что они придут, пытался быть терпеливым. Сегодня почти что в пустые ворота забил»
Евгений Малкин высказался о завершении своей 9-матчевой безголевой серии.
Сегодня 36-летний форвард «Питтсбурга» забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (2:1), отличившись на последней минуте третьего периода.
«Я по‑прежнему сосредоточен на своей игре. Знал, что голы придут. Пытался быть терпеливым и использовать свои шансы.
Сегодня был удачный отскок, Раст пытался обойти вратаря, тот выбил шайбу, и она попала ко мне. Ворота были открытыми, надо было только попасть. Почти что в пустые ворота забил», – сказал Малкин.
Малкин забил победный гол «Далласу», став 1-й звездой матча. У него 9+20 в 29 играх
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