Панарин о «Рейнджерс»: «Каждый делает для победы то, что может. Я делаю бэкчеки. Видели игру с «Вегасом»?»

акцентировал внимание на развитии своей оборонительной игры.

«Каждый делает для победы то, что может. Я делаю бэкчеки. Видели прошлый матч [с «Вегасом»]?

Для меня важно, когда я чувствую, что играю хорошо, а не тогда, когда об этом говорят средства массовой информации. Потому что я не могу себя обманывать. Хотя иногда, может быть, и могу», – сказал нападающий «Рейнджерс».

«Мы много шутим о том, как он выставил ногу в матче с «Вегасом» и заблокировал бросок. Это всего лишь мелочь, но она расслабляет парней», – сказал главный тренер команды .

После игры с встречались с (2:1). В этом матче Панарин также совершил один запоминающийся возврат в оборону, когда подбил клюшку Шарлю Юдону, который готовился к броску по воротам Игоря Шестеркина.