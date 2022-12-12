Панарин о «Рейнджерс»: «Каждый делает для победы то, что может. Я делаю бэкчеки. Видели игру с «Вегасом»?»

Теги Рейнджерс Колорадо Жерар Галлан НХЛ Вегас Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин акцентировал внимание на развитии своей оборонительной игры. 

«Каждый делает для победы то, что может. Я делаю бэкчеки. Видели прошлый матч [с «Вегасом»]? 

Для меня важно, когда я чувствую, что играю хорошо, а не тогда, когда об этом говорят средства массовой информации. Потому что я не могу себя обманывать. Хотя иногда, может быть, и могу», – сказал нападающий «Рейнджерс».

«Мы много шутим о том, как он выставил ногу в матче с «Вегасом» и заблокировал бросок. Это всего лишь мелочь, но она расслабляет парней», – сказал главный тренер команды Жерар Галлан.

После игры с «Вегасом» «Рейнджерс» встречались с «Колорадо» (2:1). В этом матче Панарин также совершил один запоминающийся возврат в оборону, когда подбил клюшку Шарлю Юдону, который готовился к броску по воротам Игоря Шестеркина.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные