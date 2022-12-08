Заварухин про 2:1: «Самый тяжелый домашний поединок, «Трактор» – хорошо организованная команда»

Главный тренер прокомментировал победу над (2:1).

«Самый тяжелый домашний поединок, «Трактор» – хорошо организованная команда. Много отдали эмоций в прошлых играх, сегодня этого не хватало. Здорово сыграли в обороне, вратарь держал в игре. Не очень хороший был первый период, гол помог войти в игру.

Проход Блэкера? Мы играем пять в атаке и пять в обороне, он здорово помог, здорово, что защитники забивают голы. Защитники забили? У Гуркина сегодня сын вывесил плакат «Папа, забей гол» (смеется).

У нас были и до этого были подключения, надеемся, Василевский скоро забьет, у него хороший бросок. Состояние Голышева? Был всего два раза на льду, есть у него проблемы. Надеюсь, он сыграет на Матче Звезд и приедет дальше играть с командой», – сказал .