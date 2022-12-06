Заварухин о 4:1 с «Металлургом»: «Тяжелая игра. 21 блокированный бросок – ребята ложились под шайбу, ловили ее на себя»

Николай Заварухин прокомментировал победу в матче против (4:1).

– За короткое время провели две игры с Магнитогорском – с хорошей командой. Очень приятно побеждать. Тяжелая игра для нас выдалась, много блокированных бросков. 21 блокированный бросок – ребята ложились под шайбу, ловили ее на себя. Спасибо им за это.

Где-то вратарь нам помогал – оставлял нас в игре. Ну и хорошие голы, с пятака забили. Хорошие командные действия привели к победе.

– Помогло ли сегодня то, что предыдущий матч также был против магнитогорского «Металлурга»?

– Наоборот, тяжелее проводить такие игры, когда подряд играешь против одного и того же соперника. Надо доставать все эмоции. Команды быстрые, мастеровитые, сегодня имели много моментов. Здорово, что хорошо сыграли в обороне – вратарь помог.

– Начали игру с пропущенной шайбы, но смогли переломить ситуацию. За счет чего?

– Это здорово, что переломили ситуацию, что не сложили руки, доработали до конца. Гнули свою линию, так же работали, не останавливались – и это, наверное, помогло.

– Что сегодня, что позавчера первые минуты матчей против «Магнитки» были для «Автомобилиста» практически без бросковой активности. Такое осторожное начало было запланировано?

– Нет, в принципе. Хотели сыграть более агрессивно. Надо отдать должное: соперник владел шайбой, и мы не смогли сыграть агрессивно. Первый период не совсем получился хороший. Дальше вошли в игру, и были хорошие моменты.

– Сегодня все обсуждают приказ Минспорта о сокращении лимита на легионеров в . Могли бы оценить, как это скажется на команде в следующем сезоне?

– Не хочу пока оценивать. Я еще не видел ничего, какое решение принято. Слышал, что хотели в Челябинске принимать какое-то решение на совете директоров клубов. Но сегодня я не видел новой информации, поскольку был на игре. Если вы хотите мое мнение, то я могу его высказать, но, наверное, после совета директоров, – сказал главный тренер «Автомобилиста».

«Автомобилист» выиграл 11 из 12 последних матчей