Сергей Федоров: «Не согласен, что в нашем хоккее не хватает звезд. Во всех командах есть таланты»

оценил уровень игроков Фонбет Матча Звезд КХЛ.

– Есть мнение, что на этом Матче звезд не хватает игроков, которых действительно можно считать звездами. Вы согласны, что в нашем хоккее стало мало ярких хоккеистов?

– Я не согласен с тем, что в нашем хоккее не хватает звезд. Во всех командах есть очень талантливые игроки, которые выступают на лидирующих позициях, ведут за собой и делают результат. Это звезды, и таких хоккеистов в каждом клубе по пять-семь человек. Есть и защитники, и нападающие, и вратари. Вот, из , и там еще пять человек, которых можно назвать звездами.

– И среди молодых игроков много звезд?

– Да, конечно. Хотя нельзя так говорить – пусть доказывают. в нашей сборной, но я не скажу, что он звезда, потому что зазнается сразу. Мы спокойно, дозировано направляем молодых ребят, чтобы они делали правильные вещи и это приведет к результату.

– Как вы относитесь к заявлениям руководителей нашего хоккея, что сократили лимит на иностранцев – вырастет много своих звезд?

– Я уже говорил по поводу лимита на легионеров, что мы не там смотрим. Многие выступающие на эту тему говорят, что у нас есть дворцы, есть тренерский корпус, есть много талантливых мальчишек. Причем тут лимит на легионеров? Было пять, стало три. Раньше мы были зависимы от иностранцев. Но сейчас новая плеяда тренеров, включая меня, которая понимает, что у нас обалденно много талантливых ребят.

Раньше тренеры работали на результат: «Дайте мне иностранцев». Сейчас тоже работают на результат, но понимают, что будущее за этими ребятами. Они талантливые, им нужно дать шанс. Сначала будет ошибка, но придет уверенность – и они уже звезды. Так все просто, – сказал главный тренер и сборной дивизиона Тарасова.