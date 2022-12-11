Ротенберг о рэпере ST: «Дал ему возможность сказать установку перед игрой. Он очень заряженный и духовитый»

рассказал, что позволил рэперу ST сказать установку перед Матчем звезд КХЛ.

Александр Степанов и Ротенберг выступили в качестве тренеров дивизиона Боброва в Фонбет Матче Звезд КХЛ.

– На Матче звезд вам помогал рэпер ST. Как шла работа?

– Мы отлично поработали вместе. Он очень заряженный и духовитый. Дал ему возможность сказать установку перед игрой. Получилось здорово.

– Кого из исполнителей вы бы сами выбрали в помощники?

– ST бы и выбрал, – сказал главный тренер .

Сборная дивизиона Боброва победила команду дивизиона Харламова (7:6) в финальном матче.