Ротенберг о рэпере ST: «Дал ему возможность сказать установку перед игрой. Он очень заряженный и духовитый»
Роман Ротенберг рассказал, что позволил рэперу ST сказать установку перед Матчем звезд КХЛ.
Александр Степанов и Ротенберг выступили в качестве тренеров дивизиона Боброва в Фонбет Матче Звезд КХЛ.
– На Матче звезд вам помогал рэпер ST. Как шла работа?
– Мы отлично поработали вместе. Он очень заряженный и духовитый. Дал ему возможность сказать установку перед игрой. Получилось здорово.
– Кого из исполнителей вы бы сами выбрали в помощники?
– ST бы и выбрал, – сказал главный тренер СКА.
Сборная дивизиона Боброва победила команду дивизиона Харламова (7:6) в финальном матче.
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