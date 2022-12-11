«Вашингтон» поместил Алексеева и Кюмпера в список травмированных

Теги травмы Вашингтон НХЛ Дарси Кюмпер Александр Алексеев Хоккей

Александр Алексеев и Дарси Кюмпер помещены в список травмированных.

Российский защитник «Вашингтона» получил повреждение по ходу матча против «Сиэтла» после удара локтем в голову от защитника Джеймисона Олексяка.

Вратарь «Кэпиталс» помещен в список травмированных с момента получения травмы, то есть с 3 декабря. Таким образом, теоретически он может принять участие в матче против «Чикаго».

23-летний Алексеев провел пять матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) балл за результативность.

Кюмпер сыграл 20 игр в регулярке, пропуская в среднем 2,56 шайбы и отражая 91,6% бросков.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные