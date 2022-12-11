«Вашингтон» поместил Алексеева и Кюмпера в список травмированных

и помещены в список травмированных.

Российский защитник получил повреждение по ходу матча против «Сиэтла» после удара локтем в голову от защитника Джеймисона Олексяка.

Вратарь «Кэпиталс» помещен в список травмированных с момента получения травмы, то есть с 3 декабря. Таким образом, теоретически он может принять участие в матче против «Чикаго».

23-летний Алексеев провел пять матчей в текущем регулярном чемпионате и набрал 1 (0+1) балл за результативность.

Кюмпер сыграл 20 игр в регулярке, пропуская в среднем 2,56 шайбы и отражая 91,6% бросков.