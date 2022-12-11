«Вашингтон» поместил Алексеева и Кюмпера в список травмированных
Александр Алексеев и Дарси Кюмпер помещены в список травмированных.
Российский защитник «Вашингтона» получил повреждение по ходу матча против «Сиэтла» после удара локтем в голову от защитника Джеймисона Олексяка.
Вратарь «Кэпиталс» помещен в список травмированных с момента получения травмы, то есть с 3 декабря. Таким образом, теоретически он может принять участие в матче против «Чикаго».
23-летний Алексеев провел пять матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) балл за результативность.
Кюмпер сыграл 20 игр в регулярке, пропуская в среднем 2,56 шайбы и отражая 91,6% бросков.
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