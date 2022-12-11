Олексяк дисквалифицирован на 3 матча за удар локтем в голову Алексееву, Скиннер – на 3 матча за удар Генцела клюшкой

Джеймисон Олексяк и Джефф Скиннер получили 3-матчевые дисквалификации.

Защитник наказан за удар локтем в голову защитнику . Из зарплаты игрока удержат 74,6 тысячи долларов.

Форвард наказан за удар клюшкой по лицу форварда Джейка Генцела. Из зарплаты игрока удержат 145,95 тысячи долларов.

Согласно условиям коллективного соглашения, деньги пойдут в фонд неотложной помощи игрокам.