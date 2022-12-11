Олексяк дисквалифицирован на 3 матча за удар локтем в голову Алексееву, Скиннер – на 3 матча за удар Генцела клюшкой

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Джеймисон Олексяк и Джефф Скиннер получили 3-матчевые дисквалификации. 

Защитник «Сиэтла» наказан за удар локтем в голову защитнику «Вашингтона» Александру Алексееву. Из зарплаты игрока удержат 74,6 тысячи долларов. 

Форвард «Баффало» наказан за удар клюшкой по лицу форварда «Питтсбурга» Джейка Генцела. Из зарплаты игрока удержат 145,95 тысячи долларов. 

Согласно условиям коллективного соглашения, деньги пойдут в фонд неотложной помощи игрокам. 

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