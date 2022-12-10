Защитник «Вашингтона» Алексеев получил травму после удара локтем в голову от Олексяка. Он пройдет обследование в субботу

Защитник «Вашингтона» получил травму в матче с «Сиэтлом».

На 30-й минуте россиянин получил травму после удара локтем в голову от защитника «Кракена» Джеймисона Олексяка.

Игрок получил за это матч-штраф, Алексеев ушел в раздевалку и более на лед не выходил.

Главный тренер «Вашингтона» после матча ответил на вопрос о состоянии Алексеева.

«Я видел его после игры. Завтра он пройдет обследование, и мы будем отталкиваться от этого», – сказал главный тренер «Кэпиталс».

Отметим, что у «столичных» сейчас травмированы два других защитника – Дмитрий Орлов и Мартин Фегервары.

Победа в матче осталась за (4:1), Алексеев до травмы успел сделать передачу, набрав первое очко в .