Защитник «Вашингтона» Алексеев получил травму после удара локтем в голову от Олексяка. Он пройдет обследование в субботу
Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев получил травму в матче с «Сиэтлом».
На 30-й минуте россиянин получил травму после удара локтем в голову от защитника «Кракена» Джеймисона Олексяка.
Игрок «Сиэтла» получил за это матч-штраф, Алексеев ушел в раздевалку и более на лед не выходил.
Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт после матча ответил на вопрос о состоянии Алексеева.
«Я видел его после игры. Завтра он пройдет обследование, и мы будем отталкиваться от этого», – сказал главный тренер «Кэпиталс».
Отметим, что у «столичных» сейчас травмированы два других защитника – Дмитрий Орлов и Мартин Фегервары.
Победа в матче осталась за «Вашингтоном» (4:1), Алексеев до травмы успел сделать передачу, набрав первое очко в НХЛ.
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