Федоров о пользе Фонбет Матча Звезд КХЛ: «Любое свободное от компьютера время приветствуется. Можно переключиться, не думать о повседневных задачах»

ответил на вопрос о пользе Фонбет Матча звезд для тренера.

«Любое свободное от компьютера время приветствуется – 100 процентов.

Сейчас реально можно немного переключиться, не думать о своих повседневных задачах и направлениях. Но все крепко сидит в мозгу, вернуть все это в течение одного дня можно.

Наслаждаюсь каждой свободной минутой. В Челябинск прибыл со своей супругой. В связи с рабочим графиком мы видимся не так часто», – сказал главный тренер и тренер дивизиона Тихонова.