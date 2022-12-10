Федоров о пользе Фонбет Матча Звезд КХЛ: «Любое свободное от компьютера время приветствуется. Можно переключиться, не думать о повседневных задачах»
Сергей Федоров ответил на вопрос о пользе Фонбет Матча звезд КХЛ для тренера.
«Любое свободное от компьютера время приветствуется – 100 процентов.
Сейчас реально можно немного переключиться, не думать о своих повседневных задачах и направлениях. Но все крепко сидит в мозгу, вернуть все это в течение одного дня можно.
Наслаждаюсь каждой свободной минутой. В Челябинск прибыл со своей супругой. В связи с рабочим графиком мы видимся не так часто», – сказал главный тренер ЦСКА и тренер дивизиона Тихонова.
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