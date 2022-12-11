Андрей Миронов о ЧМ по футболу: «В восторге от Марокко, хороший чемпионат. В финале победит Франция»
Хоккеист Андрей Миронов поделился впечатлениями от ЧМ-2022 по футболу.
– За ЧМ-2022 по футболу следите?
– Да, в восторге от Марокко – молодцы. А так, смотрим. Не все матчи, но по возможности. Тем более сейчас решающая стадия.
Хороший чемпионат. И на групповом этапе многие удивили – те же японцы.
– Феномен Марокко – пропустили всего один гол.
– Главное – оборона, а одну заковыряем, как говорится.
– Прогнозы на полуфиналы?
– Думаю, пройдут Франция и Аргентина. В финале? Победит Франция, – считает защитник ХК «Динамо».
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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