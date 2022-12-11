Андрей Миронов о ЧМ по футболу: «В восторге от Марокко, хороший чемпионат. В финале победит Франция»

Хоккеист Андрей Миронов поделился впечатлениями от ЧМ-2022 по футболу.

– За ЧМ-2022 по футболу следите?

– Да, в восторге от Марокко – молодцы. А так, смотрим. Не все матчи, но по возможности. Тем более сейчас решающая стадия.

Хороший чемпионат. И на групповом этапе многие удивили – те же японцы.

– Феномен Марокко – пропустили всего один гол.

– Главное – оборона, а одну заковыряем, как говорится.

– Прогнозы на полуфиналы?

– Думаю, пройдут Франция и Аргентина. В финале? Победит Франция, – считает защитник ХК .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ