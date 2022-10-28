Аликин, Проскуряков и Яшкин – в числе игроков, выбранных КХЛ для участия в Матче звезд. Он будет самым молодым в истории

КХЛ назвала окончательные составы на Матч звезд в Челябинске.

10 октября стартовал выбор игроков на Фонбет Матч Звезд КХЛ 2022 в Челябинске, в течение девяти дней болельщики выбрали 16 хоккеистов, затем журналисты добавили еще 12 игроков.

Окончательные составы команд сформировала лига (выделены игроки, выбранные ей).

Каждая из команд состоит из 11 игроков (2 вратаря и 9 полевых), включая 4 лучших игроков Кубка Вызова МХЛ, которые будут распределены между командами позднее.

Средний возраст выбранных игроков – 27 лет 195 дней. Таким образом, предстоящий Матч звезд будет самым молодым в истории, ранее рекорд был установлен в 2018 году (27 лет 311 дней).

Матч Звезд КХЛ 2022 пройдет в Челябинске 10 и 11 декабря.

Дивизион Боброва

Вратари: Патрик Рыбар ( ), Максим Дорожко («Витязь»);

Защитники: Максим Федотов ( ), Александр Никишин (СКА), Егор Савиков («Спартак»);

Форварды: , Дамир Жафяров, Марат Хайруллин (все – СКА), Андрей Алтыбармакян («Сочи»), Алексей Кручинин («Торпедо»).

Дивизион Тарасова

Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Алексей Колосов («Динамо» Минск);

Защитники: Робин Пресс ( ), («Динамо»), Никита Нестеров (ЦСКА);

Форварды: Виталий Пинчук («Динамо» Минск), Эрик О′Делл, Дмитрий Рашевский (оба – «Динамо»), Брэндон Йип («Куньлунь»), Максим Шалунов («Локомотив»).

Дивизион Харламова

Вратарь: Илья Проскуряков («Трактор»), Эдди Паскуале («Металлург»);

Защитники: Никита Трямкин («Автомобилист»), Сергей Телегин («Трактор»), Егор Яковлев («Металлург»);

Форварды: Александр Радулов («Ак Барс»), Антон Бурдасов («Трактор»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Павел Порядин («Нефтехимик»), Николай Голдобин («Металлург»).

Дивизион Чернышева

Вратарь: Евгений Аликин («Амур»), Андрей Кареев («Салават Юлаев»);

Защитник: Райан Мерфи («Салават Юлаев»), Тревор Мерфи («Сибирь»), Либор Шулак («Адмирал»);

Форварды: Линден Вей («Барыс»), Саша Хмелевски («Салават Юлаев»), Сергей Толчинский («Авангард»), Ярослав Лихачев («Амур»), Александр Шаров («Сибирь»).