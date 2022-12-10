Андрей Миронов о КХЛ: «У гостевой команды должен быть полноценный зал для тренировок. Не 5 велосипедов, из которых 4 умерших»
Андрей Миронов считает, что в КХЛ нужно регламентировать условия для гостевых команд.
«У гостевой команды должен быть полноценный тренировочный зал. Хотя бы пара штанг и десять велосипедов. А не пять велосипедов, из которых четыре умерших, один более или менее свежий. Если нет зала – хотя бы стойки, гантели, одна-две штанги.
Иногда приезжаешь – в коридоре две штанги стоят и ничего нельзя делать. Или штанги какие-нибудь убогие. Должно быть взаимоуважение. Эта команда потом приедет к тебе – чтобы у них было то же самое», – считает капитан «Динамо».
«В лиге должно быть все везде одинаково. Приезжаю на выезд: везде должны быть одинаковые стойки, подставки для гирь и так далее. Это должно быть на каждой арене. Чтобы не было такого: ты приезжаешь, валяется один гриф, два блина, никаких стоек.
А если это плей-офф, где начинаются подковерные игры между командами – могут отдать сломанные велосипеды, еще что-то…
Все должно быть прописано. Это не великих денег стоит, но придаст солидности нашему хоккею», – высказался на ту же тему капитан «Металлурга» Егор Яковлев.
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