Андрей Миронов о КХЛ: «У гостевой команды должен быть полноценный зал для тренировок. Не 5 велосипедов, из которых 4 умерших»

считает, что в нужно регламентировать условия для гостевых команд.

«У гостевой команды должен быть полноценный тренировочный зал. Хотя бы пара штанг и десять велосипедов. А не пять велосипедов, из которых четыре умерших, один более или менее свежий. Если нет зала – хотя бы стойки, гантели, одна-две штанги.

Иногда приезжаешь – в коридоре две штанги стоят и ничего нельзя делать. Или штанги какие-нибудь убогие. Должно быть взаимоуважение. Эта команда потом приедет к тебе – чтобы у них было то же самое», – считает капитан .

«В лиге должно быть все везде одинаково. Приезжаю на выезд: везде должны быть одинаковые стойки, подставки для гирь и так далее. Это должно быть на каждой арене. Чтобы не было такого: ты приезжаешь, валяется один гриф, два блина, никаких стоек.

А если это плей-офф, где начинаются подковерные игры между командами – могут отдать сломанные велосипеды, еще что-то…

Все должно быть прописано. Это не великих денег стоит, но придаст солидности нашему хоккею», – высказался на ту же тему капитан .