Михайлов о Каспарайтисе: «Его «мельницы» – это фирменное динамовское. Сейчас вижу их в исполнении Миронова»

, возглавлявший сборную РФ на Кубке мира-96, высказался о .

Накануне экс-защитнику исполнилось 50 лет.

«Многие в той звездной команде проявили безразличие, говорили, что наберут форму потом, когда начнется сезон в НХЛ. Каспарайтис же сражался за себя и за них, терроризировал соперников. Они знали, что когда он рядом, лучше от шайбы избавиться. У него быстрые ноги, он грамотно подкатывался к своим жертвам и ловил их на корпус.

Его «мельницы» – это фирменное динамовское. Такими приемами в совершенстве владел мой друг Валерий Васильев, а до него – Виталий Семенович Давыдов. Сейчас я вижу «мельницы» в исполнении капитана , – сказал Михайлов.