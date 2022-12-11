Ротенберг об усилении СКА: «Смотрим скорее на нападающих, но и на защитников тоже. Никаких решений не принимали»

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Роман Ротенберг высказался касательно травмы форварда Марата Хайруллина.

– Надолго выбыл Хайруллин?

– Нет точной информации, надо делать МРТ. Надеюсь, что ненадолго.

– Может ли СКА усилиться до дедлайна?

– Надеюсь, что можем еще какие-то моменты усилить. Посмотрим, как сложится ситуация

– Кого по амплуа? Были слухи о защитнике из «Витязя»…

– Смотрим скорее на нападающих, но и на защитников тоже. Но никаких решений не принимали. Мы довольны и теми, кого поднимаем из вышки. Посмотрим, – сказал главный тренер СКА.

Форвард СКА Хайруллин может не сыграть за сборную России на Кубке Первого канала из-за травмы

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