Ротенберг об усилении СКА: «Смотрим скорее на нападающих, но и на защитников тоже. Никаких решений не принимали»

высказался касательно травмы форварда .

– Надолго выбыл Хайруллин?

– Нет точной информации, надо делать МРТ. Надеюсь, что ненадолго.

– Может ли СКА усилиться до дедлайна?

– Надеюсь, что можем еще какие-то моменты усилить. Посмотрим, как сложится ситуация

– Кого по амплуа? Были слухи о защитнике из «Витязя»…

– Смотрим скорее на нападающих, но и на защитников тоже. Но никаких решений не принимали. Мы довольны и теми, кого поднимаем из вышки. Посмотрим, – сказал главный тренер СКА.

Форвард СКА Хайруллин может не сыграть за сборную России на Кубке Первого канала из-за травмы