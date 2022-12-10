Форвард СКА Хайруллин может не сыграть за сборную России на Кубке Первого канала из-за травмы

Теги СКА Сборная России по хоккею травмы Кубок Первого канала КХЛ Марат Хайруллин ТАСС Хоккей

Марат Хайруллин может не сыграть за сборную России на Кубке Первого канала.

Нападающий СКА был включен в состав национальной команды на матчи против сборных Беларуси и Казахстана.

«Получил повреждение в последнем матче СКА. Надеюсь, что сумею после паузы сыграть. Мое же участие в играх сборной России под вопросом», – сказал Хайруллин.

Форвард набрал 36 (15+21) очков в 38 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные