Форвард СКА Хайруллин может не сыграть за сборную России на Кубке Первого канала из-за травмы

может не сыграть за сборную России на Кубке Первого канала.

Нападающий СКА был включен в состав национальной команды на матчи против сборных Беларуси и Казахстана.

«Получил повреждение в последнем матче СКА. Надеюсь, что сумею после паузы сыграть. Мое же участие в играх сборной России под вопросом», – сказал Хайруллин.

Форвард набрал 36 (15+21) очков в 38 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ.