Форвард СКА Хайруллин может не сыграть за сборную России на Кубке Первого канала из-за травмы
Марат Хайруллин может не сыграть за сборную России на Кубке Первого канала.
Нападающий СКА был включен в состав национальной команды на матчи против сборных Беларуси и Казахстана.
«Получил повреждение в последнем матче СКА. Надеюсь, что сумею после паузы сыграть. Мое же участие в играх сборной России под вопросом», – сказал Хайруллин.
Форвард набрал 36 (15+21) очков в 38 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ.
Комментарии