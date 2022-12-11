Никишин о Фонбет Матче Звезд КХЛ: «Классное мероприятие получается. Интересно и зрителям, и самим игрокам»

прокомментировал победу в конкурсе капитанов на Фонбет Матче Звезд КХЛ.

– Эмоции только позитивные. Мы тут все сплотились, все болели друг за друга. Классное мероприятие получается – интересно и зрителям, и самим игрокам. Я на таком матче впервые, хотел бы еще приехать сюда не раз, потому что здесь очень круто.

– Говорят, конкурс капитанов – самый сложный в уикенде. Согласны?

– Сложный конкурс, на самом деле. Когда понимаешь, что ты будешь один все делать перед зрителями, мандражик появляется. Особенно когда первый, я очень не хотел этого делать. Получилось, что пошел третьим, и было чуть легче. Все равно было сложно, мне повезло.

– Самое сложное – забросить шайбу а-ля баскетбол?

– Да, мы же обычно так не бросаем. Я просто подъехал, бросил первый раз на удачу и попал, как-то само получилось.

– Роман Борисович [Ротенберг] не предъявлял за проблемы с подкидкой?

– Наоборот, поздравил. Кубок-то у нас! Главное, победа, – сказал защитник .

Ерыкалов об отсутствии трансляции Фонбет Матча Звезд КХЛ по ТВ: «Хоккейная аудитория показала себя отсталой. Люди включили «КХЛ ТВ», не увидели желаемого и пошли срать в интернет»