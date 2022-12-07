Плющев о Кубке Первого канала: «Штаб сборной хочет посмотреть игроков на ближайшие 5-6 лет. Соперники России по зубам»

высказался о составе сборной России на .

«Пригласили тех ребят, которые себя очень неплохо проявили на начальной стадии чемпионата.

Все ребята достаточно молодые – это перспектива. Видимо, тренерский штаб хочет посмотреть срез хоккеистов на ближайшие пять-шесть лет.

Ничего удивительного нет, вполне нормальное явление. Соперники нам по зубам – это не североамериканцы и скандинавы.

Хотят посмотреть, насколько на этом уровне ребята будут воспринимать те игровые модели, которые им предложат», – сказал заслуженный тренер России.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.

Нестеров, Воронков, Никишин и Грицюк вошли в состав сборной России на Кубок Первого канала