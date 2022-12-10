Никита Щитов: «Что выиграл Плющев? Ему хорошо критиковать. Сборная с Ковальчуком и Чистовым и без него бы победила. Кравец правильно ответил»

оценил критику Владимира Плющев в адрес игры .

– Как вы относитесь к критике «Авангарда» и со стороны эксперта ? Он назвал игру команды «тягостным зрелищем».

– Михаил Григорьевич – отличный тренер, команда при нем показывает хороший хоккей. Эмоциональный человек, может ребят зарядить.

Кравец пришел и выправил ситуацию – сколько при нем было побед. Если проигрывали, то в овертайме. Плющеву, конечно, хорошо критиковать.

А что он сам выиграл как главный тренер на клубном уровне? Он побеждал со сборной 1983 года рождения, но такие игроки, как Ковальчук, Чистов, Кольцов и другие, и без Плющева бы выиграли.

А с взрослыми командами у него успехов не было, сейчас на работу никто не берет. Да, он тренер, имеет образование, но так критиковать своих коллег – это некрасиво и неправильно.

Михаил Григорьевич ему правильно ответил: пусть Плющев выходит и сам что-то показывает. Кравецу – честь и хвала, это правильный выбор «Авангарда». Я в него верю, потому что знаю его как человека.

– «Авангард» может подняться выше в турнирной таблице?

– Естественно, там хорошая команда. Кравец пришел по ходу чемпионата и смог выправить ситуацию.

Во время паузы он проведет более полноценную подготовку, и, думаю, мы увидим другой хоккей – еще зрелищнее. Тем более Кравец любит атакующую игру. Поэтому за «Авангард» я вообще не переживаю, – сказал бывший защитник клубов .

Кравец передал привет Плющеву после победы над ЦСКА: «Наверное, был уже не удручающий хоккей, как он решил в прошлые игры»