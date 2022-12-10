Гендиректор «Салавата» о Вязовом: «Помним, как Василевский рос и прогрессировал. Тогда и Семен быстрее уедет в «Сиэтл»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» высказался о перспективах 19-летнего вратаря Семена Вязового.
– У вас в школе хорошие молодые ребята растут. Зачем вам пять легионеров? Или их сокращение – принципиальный вопрос?
– Если у нас будет пять сильных иностранцев, к чему мы уфимскую публику уже приучили, и 15 своих молодых воспитанников в команде, это хорошая модель.
– А три вместо пяти – это мало?
– Жить можно, но пять лучше. Сразу появляется проблема – кого брать? Защитника, вратаря, нападающего? Меньше вариантов.
– У вас растет Семен Вязовой. Отличный вратарь! Надо дать ему шанс и вырастить второго Андрея Василевского.
– Работаем над этим, такой вариант не исключен. Мы помним, как Андрей рос и прогрессировал в нашей команде. Тогда и Семен быстрее уедет в «Сиэтл», – сказал Ринат Баширов.
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