Гендиректор «Салавата» о Вязовом: «Помним, как Василевский рос и прогрессировал. Тогда и Семен быстрее уедет в «Сиэтл»

Генеральный директор высказался о перспективах 19-летнего вратаря Семена Вязового.

– У вас в школе хорошие молодые ребята растут. Зачем вам пять легионеров? Или их сокращение – принципиальный вопрос?

– Если у нас будет пять сильных иностранцев, к чему мы уфимскую публику уже приучили, и 15 своих молодых воспитанников в команде, это хорошая модель.

– А три вместо пяти – это мало?

– Жить можно, но пять лучше. Сразу появляется проблема – кого брать? Защитника, вратаря, нападающего? Меньше вариантов.

– У вас растет Семен Вязовой. Отличный вратарь! Надо дать ему шанс и вырастить второго Андрея Василевского.

– Работаем над этим, такой вариант не исключен. Мы помним, как Андрей рос и прогрессировал в нашей команде. Тогда и Семен быстрее уедет в , – сказал Ринат Баширов.