  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин начал подготовку к новому сезону с тренером по физподготовке. Александр прилетел в Москву из Турции
Видео
1

Овечкин начал подготовку к новому сезону с тренером по физподготовке. Александр прилетел в Москву из Турции

Александр Овечкин начал тренироваться в спортзале в Москве после отпуска.

Капитан «Вашингтона» отдыхал в Турции с 7 июня и недавно вернулся в Москву. 

В телеграм-канале Овечкин опубликовал видео с занятиями в спортзале с тренером по физподготовке Павлом Бурлаченко. 

«Начали тренироваться с Пашей!💪💪💪», – написал Овечкин. 

Напомним, 13 июля Александр примет участие в «Матче года», в котором сыграют российские игроки НХЛ и Фонбет чемпионата КХЛ. 9 июля на «ЦСКА-Арене» пройдет открытая тренировка.

Ранее сообщалось, что 39-летний форвард не сможет давать эксклюзивные интервью этим летом по договоренности с НХЛ, которая снимает о нем фильм.

Почему Овечкин так хорош в 39 лет? Интервью его тренера по физподготовке

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Александра Овечкина
logoАлександр Овечкин
Павел Бурлаченко
logoНХЛ
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о запрете Овечкину давать интервью: «Это не только в России – ему нигде нельзя этого делать. Контрактные обязательства, все прописано»
1сегодня, 10:32
Овечкин прилетел в Москву, сообщил агент. Форвард отдыхал в Турции с 7 июня
4сегодня, 08:50
Депутат Журова о запрете Овечкину давать интервью: «Не связано с тем, что он не любит Россию и его кто‑то обязал. Он хочет от СМИ отдохнуть, может»
10вчера, 17:14
Главные новости
«Трактор» ведет переговоры со СКА о переходе Григоренко (Metaratings)
11 минут назад
Мерфи заработает 290 млн рублей за два сезона в СКА с учетом бонусов («Чемпионат»)
2257 минут назад
Мичков о недопуске России на Олимпиаду: «Сделаем все возможное для побед, если нас вернут. Русские готовы на многое. Покажем свою силу, сражаясь за золото»
20сегодня, 15:49
ЦСКА подписал Гарднера из системы «Филадельфии» на 2 года. У форварда 336 минут штрафа в 327 матчах в АХЛ
11сегодня, 15:22
Агент Толчинского о переходе игрока в «Металлург»: «Когда тренер в СКА доверял, результат был. Искали команду, чтобы его видели в роли, в которой он будет полезен»
3сегодня, 14:59
Кудрявцев о перелетах в АХЛ: «Как обычные люди, никаких лаунджей. Сидишь в середине ряда два с половиной часа, до этого два часа проходишь очереди. Это даже не выматывает, а убивает»
11сегодня, 14:38
Толчинский будет получать по 77 млн рублей за сезон в «Металлурге». В СКА он зарабатывал столько же («СЭ»)
9сегодня, 14:18
Романов о сложнейшем сопернике в НХЛ: «Кучеров – у него есть видение паса, нужно сечь поляну. Макдэвид и Маккиннон – это скорость. За ними можно угнаться, если катание позволяет»
сегодня, 14:01
«Авангард» и «Северсталь» согласовывают обмен Котляревского. Форвард близок к переходу в омский клуб (Metaratings)
5сегодня, 13:45
Толчинский подписал контракт с «Металлургом» на 2 года
12сегодня, 13:25
Ко всем новостям
Последние новости
Романов о силовых против Овечкина: «Он, Кучеров, Кэйн не попадутся, у них большой опыт. Такой игрок быстро отдаст шайбу, и если его ударишь – это удаление»
123 минуты назад
«Питтсбург» может обменять Карлссона в «Детройт» на Берггрена с удержанием зарплаты (Роджер Хикс)
137 минут назад
Кудрявцев о премиальных в АХЛ: «Выигрываешь первый раунд – дают 700 долларов, потом все удваивается. Около 20 тысяч вышло в итоге»
1сегодня, 15:40
Плющев о Мерфи в СКА: «Сомневаюсь, что сможет заменить Никишина. Его взяли для работы в неравных составах, справится ли – не знаю»
сегодня, 15:10
«Авангард», «Локомотив», «Сибирь», «Северсталь» и «Нефтехимик» сыграют в Фонбет Кубке Блинова. Турнир пройдет в Омске с 20 по 25 августа
7сегодня, 12:57
«Северсталь» подтвердила аренду Ильина у «Питтсбурга». 20-летний форвард подписал контракт новичка с клубом НХЛ
сегодня, 11:58
Бобровский о праздновании Кубка Стэнли: «Кто-то делает это громко, я предпочел тихую радость. Был счастлив вновь пройти этот путь до конца»
сегодня, 09:30
Овечкин прилетел в Москву, сообщил агент. Форвард отдыхал в Турции с 7 июня
4сегодня, 08:50
«Амур» объявил о соглашении с Балдаевым на год. У защитника 7 очков и полезность «минус 29» в сезоне-2024/25
сегодня, 08:36
Экс-вратарь клубов НХЛ и КХЛ Лейтон стал тренером вратарей «Детройта»
2сегодня, 07:55