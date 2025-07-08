Овечкин начал подготовку к новому сезону с тренером по физподготовке. Александр прилетел в Москву из Турции
Александр Овечкин начал тренироваться в спортзале в Москве после отпуска.
Капитан «Вашингтона» отдыхал в Турции с 7 июня и недавно вернулся в Москву.
В телеграм-канале Овечкин опубликовал видео с занятиями в спортзале с тренером по физподготовке Павлом Бурлаченко.
«Начали тренироваться с Пашей!💪💪💪», – написал Овечкин.
Напомним, 13 июля Александр примет участие в «Матче года», в котором сыграют российские игроки НХЛ и Фонбет чемпионата КХЛ. 9 июля на «ЦСКА-Арене» пройдет открытая тренировка.
Ранее сообщалось, что 39-летний форвард не сможет давать эксклюзивные интервью этим летом по договоренности с НХЛ, которая снимает о нем фильм.
Почему Овечкин так хорош в 39 лет? Интервью его тренера по физподготовке
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Александра Овечкина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости