Овечкин начал подготовку к новому сезону с тренером по физподготовке. Александр прилетел в Москву из Турции

Александр Овечкин начал тренироваться в спортзале в Москве после отпуска.

Капитан «Вашингтона » отдыхал в Турции с 7 июня и недавно вернулся в Москву.

В телеграм-канале Овечкин опубликовал видео с занятиями в спортзале с тренером по физподготовке Павлом Бурлаченко.

«Начали тренироваться с Пашей!💪💪💪», – написал Овечкин.

Напомним, 13 июля Александр примет участие в «Матче года», в котором сыграют российские игроки НХЛ и Фонбет чемпионата КХЛ. 9 июля на «ЦСКА-Арене» пройдет открытая тренировка.

Ранее сообщалось , что 39-летний форвард не сможет давать эксклюзивные интервью этим летом по договоренности с НХЛ , которая снимает о нем фильм.

Почему Овечкин так хорош в 39 лет? Интервью его тренера по физподготовке