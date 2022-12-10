«О глобальных нарушениях в КХЛ мы умалчиваем. У некоторых премии одному игроку больше, чем другим 19». Гендиректор «Салавата» возмущен санкциями

Ринат Баширов возмущен санкциями против «Салавата» на фоне глобальных нарушений в .

– Как прокомментируете историю о том, что клуб оштрафовали за то, что ваш форвард работает с агентом , не аккредитованным ФХР?

– Мы с удивлением обнаружили, что нам такое письмо предоставили. Клуб оказался виновен на том основании, что кто-то что-то написал в какой-то публикации. Если считать это основанием для применения санкций клубу в полмиллиона, это совершенно неверно.

Я за последовательность. Когда мы читаем, что Мильштейн что-то сказал, мы такие умные, что принимаем это за нарушения. О глобальных нарушениях в лиге мы умалчиваем, понимая, что это порядок вещей.

Хотя и сегодня была дискуссия финансиста лиги, что в некоторых клубах выплата премии одному игроку превышает в общей сумме премии другим 19. Есть подозрение, что оно используется, чтобы спрятать часть контракта. На это надо обращать внимание.

– Вы же понимаете.

– Понимаю. И я возмущен, – сказал генеральный директор .