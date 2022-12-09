«Салават» о санкциях за работу с Мильштейном: «Не слышали о существовании комиссии по аккредитации хоккейных агентов»

Теги Салават Юлаев ФХР КХЛ Дэн Мильштейн ТАСС Саша Хмелевски Хоккей

«Салават Юлаев» прокомментировал ситуацию с санкциями за работу с Дэном Мильштейном

Этот агент, в частности, представляет интересы форварда «Салавата» Саши Хмелевски, пришедшего в клуб в прошедшее межсезонье.

Кроме того, клиентами Мильштейна являются многие российские игроки, выступающие в НХЛ.

Ранее стало известно, что комиссия по аккредитации хоккейных агентов применила санкции к уфимскому клубу , так как Мильштейн не имеет аккредитации ФХР.

«Мы не слышали о существовании комиссии по аккредитации хоккейных агентов. Ведем консультации с международной компанией «Скадден» по вопросу оспаривания», – рассказали в клубе.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные