«Салават» о санкциях за работу с Мильштейном: «Не слышали о существовании комиссии по аккредитации хоккейных агентов»
«Салават Юлаев» прокомментировал ситуацию с санкциями за работу с Дэном Мильштейном.
Этот агент, в частности, представляет интересы форварда «Салавата» Саши Хмелевски, пришедшего в клуб в прошедшее межсезонье.
Кроме того, клиентами Мильштейна являются многие российские игроки, выступающие в НХЛ.
Ранее стало известно, что комиссия по аккредитации хоккейных агентов применила санкции к уфимскому клубу , так как Мильштейн не имеет аккредитации ФХР.
«Мы не слышали о существовании комиссии по аккредитации хоккейных агентов. Ведем консультации с международной компанией «Скадден» по вопросу оспаривания», – рассказали в клубе.
Комментарии