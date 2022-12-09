«Салават» о санкциях за работу с Мильштейном: «Не слышали о существовании комиссии по аккредитации хоккейных агентов»

прокомментировал ситуацию с санкциями за работу с .

Этот агент, в частности, представляет интересы форварда «Салавата» , пришедшего в клуб в прошедшее межсезонье.

Кроме того, клиентами Мильштейна являются многие российские игроки, выступающие в НХЛ.

Ранее стало известно, что комиссия по аккредитации хоккейных агентов применила санкции к уфимскому клубу , так как Мильштейн не имеет аккредитации .

«Мы не слышали о существовании комиссии по аккредитации хоккейных агентов. Ведем консультации с международной компанией «Скадден» по вопросу оспаривания», – рассказали в клубе.