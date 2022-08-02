Коньков о критике Овечкина: «Большая часть любителей хоккея просыпается и смотрит, забил ли он. А рейтинги – это для журналистов»

Сергей Коньков поделился впечатлениями от игры с Александром Овечкиным.
Хоккеисты вместе выступали в «Динамо» в сезоне-2012/13.
– В «Динамо» вы и с Александром Овечкиным успели поиграть. Какое впечатление осталось от совместной с ним работы?
– Александр всегда остается верен себе, он профессионал с большой буквы, талантливый игрок. В команде у него всегда было хорошее настроение, не было никакой отчужденности.
«Динамо» в тот год выиграло Кубок Гагарина, и его вклад тоже был. Овечкин может строить вокруг себя команду, о чем говорит победа «Вашингтона» в Кубке Стэнли.
– Как вы относитесь к нынешней критике Александра Овечкина? Журналисты включают его в антирейтинги, говорят о неудачном сезоне из-за плей-офф…
– Разве может быть у игрока неудачный сезон, если он входит в двадцатку лучших бомбардиров лиги и набирает 90 очков? Овечкину осталось меньше 20 голов, чтобы выйти на второе место в истории НХЛ. А в плей-офф играет не один хоккеист, а вся команда.
Тренеры соперников знают, от кого исходит угроза, и к лидерам двойное внимание. Овечкин уже разбивал в пух и прах весь скепсис по отношению к себе, у него есть стремление забрасывать шайбы и побеждать.
Весь сезон все смотрели, сколько он забьет голов и сколько ему осталось до Хоу и Гретцки. Большая часть любителей хоккея утром просыпается и смотрит, забил Овечкин или нет. А рейтинги – это для журналистов, их работа – подогревать интерес, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.
Овечкин о 70-м месте в рейтинге лучших игроков НХЛ: «Значит, так заслуживаю. Надо у них спросить»