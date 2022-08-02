Коньков о критике Овечкина: «Большая часть любителей хоккея просыпается и смотрит, забил ли он. А рейтинги – это для журналистов»

поделился впечатлениями от игры с Александром Овечкиным.

Хоккеисты вместе выступали в «Динамо» в сезоне-2012/13.

– В «Динамо» вы и с Александром Овечкиным успели поиграть. Какое впечатление осталось от совместной с ним работы?

– Александр всегда остается верен себе, он профессионал с большой буквы, талантливый игрок. В команде у него всегда было хорошее настроение, не было никакой отчужденности.

в тот год выиграло , и его вклад тоже был. Овечкин может строить вокруг себя команду, о чем говорит победа в Кубке Стэнли.

– Как вы относитесь к нынешней критике ? Журналисты включают его в антирейтинги, говорят о неудачном сезоне из-за плей-офф…

– Разве может быть у игрока неудачный сезон, если он входит в двадцатку лучших бомбардиров лиги и набирает 90 очков? Овечкину осталось меньше 20 голов, чтобы выйти на второе место в истории НХЛ. А в плей-офф играет не один хоккеист, а вся команда.

Тренеры соперников знают, от кого исходит угроза, и к лидерам двойное внимание. Овечкин уже разбивал в пух и прах весь скепсис по отношению к себе, у него есть стремление забрасывать шайбы и побеждать.

Весь сезон все смотрели, сколько он забьет голов и сколько ему осталось до Хоу и Гретцки. Большая часть любителей хоккея утром просыпается и смотрит, забил Овечкин или нет. А рейтинги – это для журналистов, их работа – подогревать интерес, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.

Овечкин о 70-м месте в рейтинге лучших игроков НХЛ: «Значит, так заслуживаю. Надо у них спросить»