Овечкин забил в пустые ворота в 49-й раз за карьеру в НХЛ. До рекорда Гретцки – 7 шайб
Александр Овечкин забил в пустые ворота в 49-й раз за карьеру в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» поставил точку в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (3:0).
Российский нападающий занимает 2-е место в истории лиги по голам в пустые ворота, уступая только Уэйну Гретцки (56).
В топ-5 также входят Мариан Госса (40), Марио Лемье (33) и Джером Игинла (32).
За ними идут Брэд Маршанд («Бостон») и Эрик Стаал («Флорида») со вторым результатом среди действующих игроков (по 31).
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