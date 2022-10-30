Овечкин забил в пустые ворота в 49-й раз за карьеру в НХЛ. До рекорда Гретцки – 7 шайб

забил в пустые ворота в 49-й раз за карьеру в .

Капитан поставил точку в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (3:0).

Российский нападающий занимает 2-е место в истории лиги по голам в пустые ворота, уступая только (56).

В топ-5 также входят Мариан Госса (40), Марио Лемье (33) и Джером Игинла (32).

За ними идут Брэд Маршанд («Бостон») и Эрик Стаал («Флорида») со вторым результатом среди действующих игроков (по 31).