Овечкин против «Сиэтла»: 1+1, 9 бросков, 3 хита за 23:50 (8:57 – в большинстве)

Капитан забросил шайбу и сделал голевой пас в матче чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (4:1).

Россиянин набрал 2 очка во второй игре подряд.

Всего в 29 матчах сезона на его счету 29 (16+13) баллов.

Сегодня за 23:50 – лучший показатель среди форвардов «Кэпс» (8:57 – в большинстве) – у Овечкина 9 бросков в створ ворот, 3 хита, полезность – «плюс 1».

Овечкин забил 796-й гол в НХЛ, поразив пустые ворота во 2-й игре кряду. До Хоу – 5 шайб, до Гретцки – 98