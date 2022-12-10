Овечкин против «Сиэтла»: 1+1, 9 бросков, 3 хита за 23:50 (8:57 – в большинстве)
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и сделал голевой пас в матче чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (4:1).
Россиянин набрал 2 очка во второй игре подряд.
Всего в 29 матчах сезона на его счету 29 (16+13) баллов.
Сегодня за 23:50 – лучший показатель среди форвардов «Кэпс» (8:57 – в большинстве) – у Овечкина 9 бросков в створ ворот, 3 хита, полезность – «плюс 1».
Овечкин забил 796-й гол в НХЛ, поразив пустые ворота во 2-й игре кряду. До Хоу – 5 шайб, до Гретцки – 98
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