Строум о голах Овечкина в пустые ворота: «Всем интересно то, сколько он забил, а не как. Потом никто не вспомнит о таких деталях»

заявил, что неважно, забивает Овечкин в пустые ворота или нет.

Вчера капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (4:1), дважды поразив пустые ворота.

Это были 794-й и 795-й голы россиянина в регулярках. Он занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории, уступая лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

«Гол есть гол. Всем интересно то, сколько он забил, а не как.

Потом, когда мы будем оглядываться назад, то сколько бы голов он ни забил, никто не вспомнит о таких деталях. Гол есть гол, и мы рады за него», – сказал форвард .

794-й и 795-й голы Овечкина в НХЛ – оба в пустые ворота «Филадельфии». До Гретцки осталось меньше сотни!