Сафронов о Гретцки: «Сегодня он не показал бы такие результаты, как Овечкин. Раньше были другие вратари, другая экипировка»
Андрей Сафронов считает, что Гретцки не достиг бы результатов Овечкина в нынешнем хоккее.
«Думаю, что все-таки надо соизмерять. Были другие правила, другая экипировка, другие вратари, их экипировка была меньше.
При сегодняшней жизни и том хоккее, в который играет НХЛ, не обижайтесь, при всем уважении к Уэйну Гретцки, он, наверное, не смог бы показать такие результаты, которые показывает Александр Овечкин.
Кросби, Макдэвид... У каждого есть своя изюминка, но лучший пока Овечкин. Как бомбардир, как лидер, как голеадор. Можно быть лучшим в команде, но не главным голеадором.
Можно забивать, но не быть лучшим в команде. Самое главное, что он – лидер во всех отношениях. Лидер своей команды!» – сказал бывший генеральный менеджер сборной России.
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