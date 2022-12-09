Сафронов о Гретцки: «Сегодня он не показал бы такие результаты, как Овечкин. Раньше были другие вратари, другая экипировка»

считает, что Гретцки не достиг бы результатов Овечкина в нынешнем хоккее.

«Думаю, что все-таки надо соизмерять. Были другие правила, другая экипировка, другие вратари, их экипировка была меньше.

При сегодняшней жизни и том хоккее, в который играет , не обижайтесь, при всем уважении к , он, наверное, не смог бы показать такие результаты, которые показывает .

Кросби, Макдэвид... У каждого есть своя изюминка, но лучший пока Овечкин. Как бомбардир, как лидер, как голеадор. Можно быть лучшим в команде, но не главным голеадором.

Можно забивать, но не быть лучшим в команде. Самое главное, что он – лидер во всех отношениях. Лидер своей команды!» – сказал бывший генеральный менеджер сборной России.