Сафронов о Гретцки: «Сегодня он не показал бы такие результаты, как Овечкин. Раньше были другие вратари, другая экипировка»

Теги Вашингтон Андрей Сафронов Сидни Кросби Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Андрей Сафронов считает, что Гретцки не достиг бы результатов Овечкина в нынешнем хоккее. 

«Думаю, что все-таки надо соизмерять. Были другие правила, другая экипировка, другие вратари, их экипировка была меньше.

При сегодняшней жизни и том хоккее, в который играет НХЛ, не обижайтесь, при всем уважении к Уэйну Гретцки, он, наверное, не смог бы показать такие результаты, которые показывает Александр Овечкин

Кросби, Макдэвид... У каждого есть своя изюминка, но лучший пока Овечкин. Как бомбардир, как лидер, как голеадор. Можно быть лучшим в команде, но не главным голеадором.

Можно забивать, но не быть лучшим в команде. Самое главное, что он – лидер во всех отношениях. Лидер своей команды!» – сказал бывший генеральный менеджер сборной России. 

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