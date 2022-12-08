Конекны о потасовке с Овечкиным из-за гола: «Возможно, все было не так плохо, как я думал»

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Форвард «Филадельфии» Трэвис Конекны прокомментировал потасовку с Александром Овечкиным.

После второго гола нападающего «Вашингтона» в пустые ворота Конекны ткнул клюшкой Овечкина, а после словесной перепалки толкнул его. Конекны посчитал, что Александр забил гол в издевательской манере.

«Хочу сказать, что это могло выглядеть не так плохо. Мне показалось, что он перехватил клюшку и нанес бросок с неудобной руки. Возможно, все было не так плохо, как я думал», – сказал Конекны.

794-й и 795-й голы Овечкина в НХЛ – оба в пустые ворота «Филадельфии». До Гретцки осталось меньше сотни!  

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