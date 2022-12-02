Овечкин набрал 2+ очка за матч в 404-й раз в карьере в НХЛ. Обошел Микиту и делит 13-е место в истории с Бурком

набрал 2+ очка за матч в 404-й раз в карьере в .

Форвард отметился ассистентским дублем в игре регулярного чемпионата против «Сиэтла» (2:3 ОТ).

У него стало 404 матча с 2+ очками за карьеру в лиге. Овечкин обошел Стэна Микиту (403) и разделил 13-е место по данному показателю с Рэем Бурком (404).

Впереди идут Уэйн Гретцки (824), (540), Марк Мессье, Марсель Дионн (по 513), Горди Хоу (511), Марио Лемье (497), Стив Айзерман (477), Джо Сакик (473), Рон Фрэнсис (470), Фил Эспозито (457), (429, продолжает карьеру), Пол Коффи (408).

Всего на счету Овечкина стало 1435 (793+642) очков в 1299 матчах за карьеру.