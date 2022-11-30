Александр Кожевников: «У Овечкина сто процентов получится догнать Хоу в этом году. Он мастерюга, очень талантливый хоккеист»

Александр Кожевников считает Александра Овечкина мастерюгой.

Капитан сделал дубль в матче с «Ванкувером» (5:1). Он забросил 792-ю и 793-ю шайбы в чемпионатах . Овечкин по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только (894) и (801).

«У Овечкина в этом году сто процентов получится догнать Хоу. Александр идет в нормальном графике, думаю, шайб 40 забросит в этом сезоне. Вообще он мастерюга с большой буквы, очень талантливый хоккеист, а талант – это и есть совокупность работоспособности и трудолюбия.

Нужно ли Александру со своим «Вашингтоном» попадать в плей-офф НХЛ и играть там, потому что в счет погони за Гретцки идут только шайбы, заброшенные в регулярном чемпионате? Это чушь, любой игрок хочет играть в плей-офф. Что здесь вообще выдумывать? В матчах на вылет совершенно другая психология. К тому времени [все] может поменяться здорово. «Вашингтон» может выйти в плей-офф, а там уже будет совершенно другая игра нежели в регулярке.

Главное, что Саша делает свою работу и зрители его любят. Посмотрите на трибуны, фанаты все майки с его фамилией раскупили», – сказал двукратный олимпийский чемпион.