Александр Кожевников: «У Овечкина сто процентов получится догнать Хоу в этом году. Он мастерюга, очень талантливый хоккеист»
Александр Кожевников считает Александра Овечкина мастерюгой.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Ванкувером» (5:1). Он забросил 792-ю и 793-ю шайбы в чемпионатах НХЛ. Овечкин по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
«У Овечкина в этом году сто процентов получится догнать Хоу. Александр идет в нормальном графике, думаю, шайб 40 забросит в этом сезоне. Вообще он мастерюга с большой буквы, очень талантливый хоккеист, а талант – это и есть совокупность работоспособности и трудолюбия.
Нужно ли Александру со своим «Вашингтоном» попадать в плей-офф НХЛ и играть там, потому что в счет погони за Гретцки идут только шайбы, заброшенные в регулярном чемпионате? Это чушь, любой игрок хочет играть в плей-офф. Что здесь вообще выдумывать? В матчах на вылет совершенно другая психология. К тому времени [все] может поменяться здорово. «Вашингтон» может выйти в плей-офф, а там уже будет совершенно другая игра нежели в регулярке.
Главное, что Саша делает свою работу и зрители его любят. Посмотрите на трибуны, фанаты все майки с его фамилией раскупили», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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