Заседа о Хартли: «Приводил в пример Годро: когда тот научился обороне, сразу стал суперзвездой. После дубля «Куньлуню» Боб написал мне: «Красавчик, слежу за тобой»

Матвей Заседа поделился воспоминаниями об игре за «Авангард» под руководством Боба Хартли.

– Вы пять игр провели за «Авангард» под руководством Боба Хартли. Расскажите, каким он вам запомнился.

– Мне запомнился момент, когда я после оказался снова в . Хотя и играл в основном в ВХЛ, на Новый год вернулся в Хабаровск и мне даже шанс сыграть с «Куньлунем». Я вышел, две забил, одну отдал.

После матча беру телефон, а там сообщение от Боба: «Красавчик, так держать, я за тобой слежу, респект» ну и так далее, там большое было сообщение.

Такой вот он человек, что лично может написать игроку, который даже не в его команде. Я впервые в своей карьере так близко общался с тренером. Не как «тренер – игрок», а как «человек – человек».

В плане тактики и деталей он, конечно, очень придирчивый. Хартли умеет разделять работу и обычное человеческое общение. Он много говорил о том, что хоккей – это бизнес. Как ты ешь, как ты спишь, как восстанавливаешься – это всё инвестиции в твоё тело, которое тебя кормит.

– Что самое тяжелое было в системе Хартли?

– Мне сложнее всего давалась игра в обороне. Он мне говорил: «У тебя есть игра в атаке, она идеальная, претензий вообще нет, но пока ты не научишься играть в обороне – играть в атаке ты у меня не будешь». Так Боб меня и в оборону ставил, и в центр.

Перемешивал всех по позициям. Нападающие делали упражнения для защитников. Мучил просто в этом плане! Учил правильно падать на месте защитника при выходе «2 в 1». Уже даже ждал в матче, когда произойдет такой эпизод, чтобы себя проявить. Но так и не оказался ни разу в обороне последним.

– Ларионов своим игрокам давал ориентиры: кому-то игру Макара показывал, кому-то ролики с другими звездами НХЛ включал. А Хартли вас настраивал на то, чтобы смотреть за кем-то отдельно?

– Он показал свою систему на примере его бывших команд из . Он мне постоянно про говорил, ставил в пример.

Мол, он ему тоже не давал играть, не давал, а потом, когда тот научился обороне, так сразу стал суперзвездой, – сказал нападающий .