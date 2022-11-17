У Кузьменко 0 силовых приемов за 16 матчей в НХЛ

еще не провел ни одного силового приема в .

В статистике нападающего не зафиксировано ни одного силового приема за 16 проведенных матчей.

Российский форвард не набирает результативных очков на протяжении четырех последних игр подряд.

Кузьменко сыграл 11:06 в матче против «Баффало» (5:4), а до этого пропустил игру с «Бостоном» по решению главного тренера Брюса Будро.

В 16 играх сезона у Кузьменко 11 (7+4) очков при полезности «0».

Среди игроков, сыгравших как минимум 15 игр в этом сезоне, есть только один хоккеист, на счету которого также 0 хитов – это нападающий .