У Кузьменко 0 силовых приемов за 16 матчей в НХЛ
Андрей Кузьменко еще не провел ни одного силового приема в НХЛ.
В статистике нападающего «Ванкувера» не зафиксировано ни одного силового приема за 16 проведенных матчей.
Российский форвард не набирает результативных очков на протяжении четырех последних игр подряд.
Кузьменко сыграл 11:06 в матче против «Баффало» (5:4), а до этого пропустил игру с «Бостоном» по решению главного тренера Брюса Будро.
В 16 играх сезона у Кузьменко 11 (7+4) очков при полезности «0».
Среди игроков, сыгравших как минимум 15 игр в этом сезоне, есть только один хоккеист, на счету которого также 0 хитов – это нападающий «Коламбуса» Джонни Годро.
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