Годро о свисте болельщиков «Айлендерс»: «Я сказал тренеру: «Ничего не понимаю». Я даже не вел с ними переговоры»

прокомментировал свист болельщиков «Айлендерс» в свой адрес.

провел выездной матч с (3:4 ОТ) 12 ноября. Каждый раз, когда Годро касался шайбы, его освистывали фанаты.

«После третьей смены я сказал моему тренеру: «Ничего не понимаю». Я даже не вел переговоры с «Айлендерс» на рынке свободных агентов.

Люди подумали, что я погнался за деньгами, но это далеко не так. Речь шла о том, что лучше для меня, семьи, моей жены и ее семьи.

Мне нравится в городе, нравится команда. Я очень рад быть здесь. Старт сезона получился не таким, как мы хотели, но я бы все равно не изменил своего решения», – сказал нападающий «Блю Джекетс».

В день открытия рынка свободных агентов 28-летний форвард подписал 7-летний контракт с «Коламбусом» на общую сумму 68,25 миллиона долларов (кэпхит – 9,75 млн долларов).